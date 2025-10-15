Bad Brambach: Unbekannte kippen Altkleider-Container um

Oberes Vogtland
Mehrere Fälle von Sachbeschädigung wühlen im Kurort auf: An der Schönberger Straße wurden mehrere Straßenlampen kaputtgeschossen, an der Ringstraße die Textilien-Sammelbox umgestürzt.
„Was ist denn nur los in Bad Brambach“, entfährt es Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP). Kopfschüttelnd hat der Rathaus-Chef vor wenigen Tagen den nächsten Fall von mutwilliger Sachbeschädigung im Kurort registriert. An der Ringstraße haben Unbekannte den Altkleider-Container umgekippt. Der Betreiber ist sauer, sagt Schnurre zu „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.