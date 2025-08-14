Bauarbeiten bis Oktober - Mühlberg in Schöneck gesperrt

Wasser- und Abwasserleitungen werden verlegt. Wegen Straßenbaus ist der Mühlberg in Schöneck gesperrt.

Seit Ende Juli ist der Mühlberg in Schöneck voll für den Verkehr gesperrt. Im Auftrag der Stadt sowie des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) baut dort die Firma Strabag. Sie hatte während einer gemeinsamen Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Der Stadtrat beauftragte im Juni Straßenbauarbeiten im Wert von 440.421...