Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Bei diesem Fest im Vogtland werden 33 wagenradgroße Kuchen verputzt
Von Eckhard Sommer
In Wernitzgrün wurde am Wochenende das Grenzfest gefeiert.

Normalerweise heißt es am Grenzübergang Wernitzgrün Richtung Luby/Schönbach „Fahrt frei!“. Am Samstag jedoch nicht, denn da galt „Sackgasse“. Grund dafür: das 31. Grenzfest. Es lockte einige hundert Besucher von diesseits und jenseits der Grenze auf die Festwiese. Was 1995 im Kleinen als Begegnung zwischen Freunden begann, das hat...
