Die Polizei sucht die Verursacher von Schäden an zwei Autos im oberen Vogtland.
Die Polizei sucht die Verursacher von Schäden an zwei Autos im oberen Vogtland.
Oberes Vogtland
Beschädigte Autoscheiben in Oelsnitz und Triebel: Polizei ermittelt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zwei Autos im oberen Vogtland wurden am Montag Ziel von Vandalismus. Ein BMW und ein Volkswagen Caddy wurden beschädigt. Auf was die Polizei setzt.

Zwei beschädigte Fahrzeugscheiben sind am Montag im oberen Vogtland gemeldet worden. In Oelsnitz wurde ein grauer BMW zwischen 11.45 und 20.20 Uhr am Willy-Brandt-Ring abgestellt. Am Abend bemerkte der Fahrer eine beschädigte Scheibe an der Fahrertür. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei informierte über den Vorfall. Auch ein...
