Bild: Heidi Sinnet Stylize
Oberes Vogtland
Besonderes Konzert eröffnet Ausstellung im Kurhaus Bad Elster
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Mit Songwriterin Line Bøgh und dem dänischen Künstler Christian Gundtoft ist am Mittwoch ein Künstlerpaar im Königlichen Kurhaus zu erleben.

Bad Elster.

Am Mittwoch, 24. September, eröffnet um 19.30 Uhr ein besonderes Konzert der Songwriterin Line Bøgh (Foto) die neue Kunstausstellung des dänischen Künstlers Christian Gundtoft im Königlichen Kurhaus. Die Vernissage dazu beginnt bereits 19 Uhr. In der anschließenden Liveshow visualisiert Christian Gundtoft mit kunstvoll-arrangierten Animationen seiner Zeichnungen den träumerischen Indie-Pop von Line Bøgh zu einer poetisch-visuellen Performance. Das Künstlerpaar zog 2021 von Kopenhagen nach Zeitz ins südliche Sachsen-Anhalt, u.a. weil es gerade in der ostdeutschen Provinz zwischen verlassener Architektur und noch vorhandener Ursprünglichkeit eine reale Lebendigkeit findet. Mit ihrem Album und ihren Videos zu „Portraits of Invisible Places“ kanalisierten sie diese Intension in ein wirklich einzigartiges Kunstprojekt. (mib) Tickets: 037437 53900 www.chursaechsische.deFoto: Heidi Sinnet

