Bewohner stoßen mit Wasser an: Letztes Brunnendorf im Vogtland am Trinkwassernetz

Wasserknappheit im Sommer gehört nun auch in Gettengrün der Vergangenheit an. 24 Grundstücke stellen um von Hausbrunnen- auf öffentliche Wasserversorgung. Kein Schnäppchen, aber nötig.

Glücklich stieß Steffen Hüttel am Dienstagabend während des Wasserfestes in Gettengrün mit seiner Lebensgefährtin Beate Freund an. Im Becher hatten beide Wasser – vom Adorfer Wassermeister René Leistner frisch gezapft aus der neu verlegten Wasserleitung.