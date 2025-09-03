Bewohner stoßen mit Wasser an: Letztes Brunnendorf im Vogtland am Trinkwassernetz

Oberes Vogtland
Wasserknappheit im Sommer gehört nun auch in Gettengrün der Vergangenheit an. 24 Grundstücke stellen um von Hausbrunnen- auf öffentliche Wasserversorgung. Kein Schnäppchen, aber nötig.
Glücklich stieß Steffen Hüttel am Dienstagabend während des Wasserfestes in Gettengrün mit seiner Lebensgefährtin Beate Freund an. Im Becher hatten beide Wasser – vom Adorfer Wassermeister René Leistner frisch gezapft aus der neu verlegten Wasserleitung.
