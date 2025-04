Blütenzauber im Vogtland: So kreativ und farbenfroh geht es in Bad Elster und Bad Brambach zu

Erstmals konnten Mitarbeiter des Gartenbauteams der Sächsischen Staatsbäder eigene Ideen bei der Frühjahrsbepflanzung verwirklichen. Über das Ergebnis freuen sich nicht nur die Osterurlauber.

Die Blumenbeete in den historischen Parkanlagen in Bad Brambach und Bad Elster sind wieder ein Hingucker. Über die Frühjahresbepflanzung staunten die Gäste, die über das Osterwochenende durch die historischen Parkanlagen schlenderten. Ein genauer Blick hier, ein Foto da, sie erfreuten sich an der bunten Blumenvielfalt. Das Lob der Besucher:...