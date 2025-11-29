Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße.
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße. Bild: Ronny Hager/Archiv
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße.
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Bösenbrunn: Ab Montag neue Adresse für 200 Bürger
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Gemeinde treten zum 1. Dezember die Straßen-Umbenennungen in Kraft. Es betrifft fünf Straßen. Damit werden die seit 1994 bestehenden doppelten oder vierfach vergebenen Straßennamen abgeschafft.

Im oberen Vogtland tritt am Montag die erste größere Straßen-Umbenennungsaktion seit einem Jahrzehnt in Kraft. Zum 1. Dezember erhalten gut 200 Bürger der Gemeinde Bösenbrunn - ein knappes Fünftel der Einwohnerschaft - eine neue Adresse. Es betrifft fünf Straßen in den Hauptorten Bobenneukirchen, Bösenbrunn und Ottengrün. Von der...
