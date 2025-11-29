Bösenbrunn: Ab Montag neue Adresse für 200 Bürger

Oberes Vogtland
In der Gemeinde treten zum 1. Dezember die Straßen-Umbenennungen in Kraft. Es betrifft fünf Straßen. Damit werden die seit 1994 bestehenden doppelten oder vierfach vergebenen Straßennamen abgeschafft.
Im oberen Vogtland tritt am Montag die erste größere Straßen-Umbenennungsaktion seit einem Jahrzehnt in Kraft. Zum 1. Dezember erhalten gut 200 Bürger der Gemeinde Bösenbrunn - ein knappes Fünftel der Einwohnerschaft - eine neue Adresse. Es betrifft fünf Straßen in den Hauptorten Bobenneukirchen, Bösenbrunn und Ottengrün. Von der...
