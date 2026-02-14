Bösenbrunn: Hängepartie um Nutzungsgebühren für Bürgerhäuser

Oberes Vogtland
Im Oktober waren neue Kosten für die Vermietung Thema. Seither wurde es sehr ruhig. Woran es hakt und warum das auch dem Bürgermeister nicht gefällt.
Die neuen Nutzungsgebühren für die Bürgerhäuser der Gemeinde Bösenbrunn ziehen sich hin. Knapp fünf Monate nach Vorstellung der Kostensatzung ist dazu nicht entschieden. Das schmeckt auch Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) nicht. „Ich bin kein Fan davon. Ich will eine Sache abschließen können, wenn sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.