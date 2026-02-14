MENÜ
Das Bürgerhaus Schönbrunn ist ein Gebäude, für das die Gemeinde Benutzungsgebühren erhebt.
Das Bürgerhaus Schönbrunn ist ein Gebäude, für das die Gemeinde Benutzungsgebühren erhebt.
Oberes Vogtland
Bösenbrunn: Hängepartie um Nutzungsgebühren für Bürgerhäuser
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Oktober waren neue Kosten für die Vermietung Thema. Seither wurde es sehr ruhig. Woran es hakt und warum das auch dem Bürgermeister nicht gefällt.

Die neuen Nutzungsgebühren für die Bürgerhäuser der Gemeinde Bösenbrunn ziehen sich hin. Knapp fünf Monate nach Vorstellung der Kostensatzung ist dazu nicht entschieden. Das schmeckt auch Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) nicht. „Ich bin kein Fan davon. Ich will eine Sache abschließen können, wenn sie...
Mehr Artikel