Brand-Einsatz in Markneukirchen: Deshalb rückte die Feuerwehr an

Die Kameraden wurden am Montagvormittag zu einer Tischlerei an der Straße Bienengarten gerufen. In der Werkstatt war es zu Rauchentwicklung gekommen.

Einen eher kurzen Weg zur Einsatzstelle von ihrem Depot am Busbahnhof aus hatte die Freiwillige Feuerwehr Markneukirchen am Montagvormittag: Die Wehr musste zu einem Brand in der Werkstatt einer Tischlerei an der Straße Bienengarten unweit des Musikinstrumenten-Museums ausrücken. In dem Gewerbetrieb war die Absauganlage in Brand geraten, teilte...