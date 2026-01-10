MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mario Nävie ist Gemeindewehrleiter der Gemeinde Bösenbrunn.
Mario Nävie ist Gemeindewehrleiter der Gemeinde Bösenbrunn. Bild: Ronny Hager/Archiv
Mario Nävie ist Gemeindewehrleiter der Gemeinde Bösenbrunn.
Mario Nävie ist Gemeindewehrleiter der Gemeinde Bösenbrunn. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Brandschutz in Bösenbrunn: Wo der Chef Baustellen sieht
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemeinderat hat einen neuen Bedarfsplan für die Jahre bis 2031 beschlossen. Auf was es laut Gemeindewehrleiter Mario Nävie besonders ankommt.

Die Gemeinde Bösenbrunn steht bei ihren Freiwilligen Feuerwehren vor großen Aufgaben. Im Zuge der Debatte um den neuen Brandschutzbedarfsplan bis 2031 benannte Gemeindewehrleiter Mario Nävie die kritischsten Baustellen. Ein zentrales Problem ist die Personalstärke: Vorgeschrieben sind mindestens 19 einsatzbereite Kräfte pro Wehr. Diesen Wert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
12.12.2025
3 min.
Kita-Beiträge: Für Bösenbrunner Eltern wird es jetzt bitter
Seit 2018 waren die Elternbeiträge für das „Kinderhaus Regenbogen“ Bobenneukirchen konstant.
Seit 2018 waren die Eltern-Anteile für die Kinderbetreuung unverändert. Zum Jahreswechsel kommt kein großer Kostensprung: Plus 16 bis 24 Prozent. Das soll sich nicht wiederholen.
Ronny Hager
29.11.2025
2 min.
Bösenbrunn: Ab Montag neue Adresse für 200 Bürger
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße.
In der Gemeinde treten zum 1. Dezember die Straßen-Umbenennungen in Kraft. Es betrifft fünf Straßen. Damit werden die seit 1994 bestehenden doppelten oder vierfach vergebenen Straßennamen abgeschafft.
Ronny Hager
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
13:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 10.01.2026
 12 Bilder
Eine Frau läuft am verschneiten Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden Ski
13:35 Uhr
2 min.
Aktivisten: Mindestens 65 Tote nach Demonstrationen im Iran
Die Proteste begannen Ende Dezember, ausgelöst durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der iranischen Währung Rial.
Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen. Aktivisten sprechen dagegen von Dutzenden Toten, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen.
Mehr Artikel