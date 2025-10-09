Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die private Vermietung des Bürgerhauses Schönbrunn soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Dagegen gibt es im Ort Widerstand und eine Unterschriftenaktion.
Die private Vermietung des Bürgerhauses Schönbrunn soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Dagegen gibt es im Ort Widerstand und eine Unterschriftenaktion.
Oberes Vogtland
Bürgerhaus-Gebühr für Private verdreifacht: Protest aus Schönbrunn
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Nutzung soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Der Beschluss ist im November geplant. Der Bürgermeister will daran festhalten - gibt aber den Einwohnern in einem zentralen Punkt recht.

Die neuen Nutzungsgebühren für Bürgerhäuser in der Gemeinde Bösenbrunn sorgen für Zündstoff. Konkret geht es um eine Zahl: Seit 2008 kostete die Vermietung an Private zum Beispiel im Bürgerhaus Schönbrunn 35 Euro. Nach einer nach übereinstimmender Meinung längst fälligen Kalkulation der Kosten will der Gemeinderat diesen Satz auf 100...
Mehr Artikel