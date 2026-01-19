MENÜ
Das Bürgerhaus in Schönbrunn hat eine neue Heizung erhalten.
Das Bürgerhaus in Schönbrunn hat eine neue Heizung erhalten. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Bürgerhaus im Vogtland: Punktlandung bei neuer Heizung
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Arbeiten in Schönbrunn sind beendet. Die Gemeinde Bösenbrunn hofft auf eine Komplett-Förderung. Eine andere Baumaßnahme kam günstiger als geplant.

Bei der Umstellung der Heizung im Bürgerhaus Schönbrunn liegen die Gesamtkosten fast bei der geplanten Ausgabe. Inklusive Photovoltaik und Elektrik summieren sich die Ausgaben auf 60.765 Euro. Das teilte Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) im Gemeinderat mit. Geplant war eine Summe von 60.742 Euro....
