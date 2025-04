Das Vogtland als Vorreiter: Wie sich Sachsens kleinste Schule behauptet

Seit zehn Jahren gibt es an der Grundschule Bad Brambach jahrgangsübergreifenden Unterricht. Das Konzept hat sich bewährt, um die Schule im Ort zu halten. Schulleiterin Annett Stahl erklärt, wie der kleine Kosmos funktioniert.

Bad Brambach macht Schule: Es ist eine Frage des Blickwinkels, wo Sachsen beginnt. Für Annett Stahl, tief im Kurort verwurzelt und Leiterin der Grundschule, fängt Sachsen hier an. Hier, mit eigener Kraft in einem Ort, der zunehmend weniger Einwohner und zunehmend mehr Ältere zählt. Denn in Bad Brambach wurde die Entscheidung getroffen, sich...