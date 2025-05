Das Vogtland erhält einen Malerweg

Gotthard Graubner aus Erlbach war einer der bedeutendsten deutschen Maler. Auf seine Farbspuren können sich bald Kinder und Erwachsene an seinem Geburtsort begeben - und dabei selbst zu Künstlern werden.

Die Spuren dieses großen Vogtländers waren lange verwischt. Jetzt rückt Gotthard Graubner (1930 bis 2013) an seinem Geburtsort Erlbach in die Öffentlichkeit. Ein vier Kilometer langer Malerweg „Auf den Farbspuren Gotthard Graubners“ ist entstanden. Am 2. Juni wird er eingeweiht. Dort, wo Graubner die Kunst für sich entdeckte. Eine Kunst,...