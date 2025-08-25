Die Erfolgsgeschichte des Vogtlandgrills: Das ist sein Geheimnis

Seit 30 Jahren stellt die Johannes Steiniger GmbH aus Hammerbrücke den Vogtlandgrill her. Es gibt ihn in drei Ausführungen. Was ist das Besondere dieses Grills?

In den nächsten Tagen gibt es noch einmal sommerliche Temperaturen - perfekt für einen Grillabend. Gegrillt wird im Vogtland zwar zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. „Doch an einem lauen Sommerabend ist es besonders schön", sagt Stephan Tuchscherer. Er ist Geschäftsführer der Johannes Steiniger GmbH in Hammerbrücke.