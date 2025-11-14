Diese Aktion verbindet Vogtländer und ihre tschechischen Nachbarn

Liebe geht durch den Magen - und auch Freundschaft. Seit 2003 spendet Erlbach einen Stollen für den Weihnachtsmarkt im Nachbarort Luby/Schönbach. Geknetet wird gemeinsam.

Nichts geht über Beständigkeit: Seit 2003 spendet Erlbach einen Stollen für den Weihnachtsmarkt in der Partnergemeinde Luby/Schönach. Jetzt wurde für das diesjährige Jesus-Brot der Teig geknetet. Der hat es in sich: 20 Kilo Mehl, drei Flaschen Rum, je drei Kilo Rosinen, Zucker und Mandeln, acht Kilo Fett, zwei Kilo Zitronat, 1,5 Kilo Hefe,... Nichts geht über Beständigkeit: Seit 2003 spendet Erlbach einen Stollen für den Weihnachtsmarkt in der Partnergemeinde Luby/Schönach. Jetzt wurde für das diesjährige Jesus-Brot der Teig geknetet. Der hat es in sich: 20 Kilo Mehl, drei Flaschen Rum, je drei Kilo Rosinen, Zucker und Mandeln, acht Kilo Fett, zwei Kilo Zitronat, 1,5 Kilo Hefe,...