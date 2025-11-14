Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckhard Sommer
Eine kleine Auswahl der Zutaten.
Eine kleine Auswahl der Zutaten. Bild: Eckhard Sommer
Teigkneten verlangt Zupacken und Armkraft.
Teigkneten verlangt Zupacken und Armkraft. Bild: Eckhard Sommer
Bild: Eckhard Sommer
Eine kleine Auswahl der Zutaten.
Eine kleine Auswahl der Zutaten. Bild: Eckhard Sommer
Teigkneten verlangt Zupacken und Armkraft.
Teigkneten verlangt Zupacken und Armkraft. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Diese Aktion verbindet Vogtländer und ihre tschechischen Nachbarn
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Liebe geht durch den Magen - und auch Freundschaft. Seit 2003 spendet Erlbach einen Stollen für den Weihnachtsmarkt im Nachbarort Luby/Schönbach. Geknetet wird gemeinsam.

Nichts geht über Beständigkeit: Seit 2003 spendet Erlbach einen Stollen für den Weihnachtsmarkt in der Partnergemeinde Luby/Schönach. Jetzt wurde für das diesjährige Jesus-Brot der Teig geknetet. Der hat es in sich: 20 Kilo Mehl, drei Flaschen Rum, je drei Kilo Rosinen, Zucker und Mandeln, acht Kilo Fett, zwei Kilo Zitronat, 1,5 Kilo Hefe,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
1 min.
Mit dem Shuttlebus zum Rockfest nach Luby
Die Rammstein-Coverband RCZ, hier 2023 in Oelsnitz, spielt Samstag in Schönbach/Luby.
Auf dem Handballplatz in Schönbach/Luby steigt am Samstag das fünfte tschechisch-deutsche Rockfest von Luby, Markneukirchen und Erlbach.
Ronny Hager
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
30.10.2025
4 min.
Meister des Kuchenbuffets eines Hotels im Vogtland verrät eines seiner süßen Geheimnisse
Thomas Fischer serviert gern saisonalen Kuchen. Seine persönliche Top-Ten führt im Oktober der Apfelkuchen an.
Wohin mit den Äpfeln, die in diesem Jahr in großer Fülle geerntet wurden? Am besten als Belag auf Hefeteig, rät der Kuchenmann des Ferienhotels Mühlleithen. Sein Apfelkuchen ist beliebt.
Daniela Hommel-Kreißl
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel