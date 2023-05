Diese Biergärten im Vogtland bieten Spaß für die ganze Familie

Rustikal: Alles, was ein Biergarten haben sollte - Kastanien, Holzklappstühle, Hausmannskost - das gibt es in der urigen Pfaffenmühle zwischen Plauen-Reißig und Jößnitz. Familie Jahnsmüller, die das Ausflugslokal in der 4. Generation betreibt, hat am Waldrand nicht nur für Kinder ein kleines Paradies geschaffen. Ein Spielplatz, eine Damwildanlage...