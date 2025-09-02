Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu einem Diebstahl entgegen.
Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu einem Diebstahl entgegen.
Oberes Vogtland
Diesel in Adorf aus Baumaschinen gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Diebe waren auf eine Baustelle im Ortsteil Arnsgrün eingedrungen. Was dazu bekannt ist.

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 1. September, und Dienstag, 2. September, in Adorf etwa 120 Liter Dieselkraftstoff von einer Baustelle an der Gettengrüner Straße entwendet. Laut der Mitteilung von der Polizei begaben sich die Täter in der Zeit zwischen 16.30 und 6.15 Uhr auf das Gelände und zapften dort den Diesel aus zwei...
