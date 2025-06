Dieses Haus im Vogtland wird wieder zur Baustelle

Am Gemeindeamt in Bobenneukirchen soll die zweite Hälfte des Daches saniert werden. Wann das geplant ist und wer die Arbeiten ausführen wird.

Große Arbeiten stehen am Gemeindeamt in Bobenneukirchen an. Im September/Oktober soll die zweite Dachhälfte des Gebäudes erneuert werden. Nachdem es bereits eine Schwammsanierung durch Injektionen ins Mauerwerk gab, sollen der Dachstuhl erneuert und das Dach neu gedeckt werden. Die erste Dachhälfte war bereits vor vier Jahren an der Reihe. Der...