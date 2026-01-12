MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Firat Cöcelli (Mitte) und seine Eltern Nilüfer Cöcelli und Ferhat Cöcelli starten ab Montag gemeinsam durch.
Firat Cöcelli (Mitte) und seine Eltern Nilüfer Cöcelli und Ferhat Cöcelli starten ab Montag gemeinsam durch. Bild: Christian Schubert
Viele Oelsnitzer haben lange auf die Wiedereröffnung des Lokals am Heppeplatz gewartet.
Viele Oelsnitzer haben lange auf die Wiedereröffnung des Lokals am Heppeplatz gewartet. Bild: Christian Schubert
Neuer Boden, neue Wandverkleidung, neue Beleuchtung - so sieht das „Mem & Zin“ in Oelsnitz jetzt aus.
Neuer Boden, neue Wandverkleidung, neue Beleuchtung - so sieht das „Mem & Zin“ in Oelsnitz jetzt aus. Bild: Christian Schubert
Firat Cöcelli (Mitte) und seine Eltern Nilüfer Cöcelli und Ferhat Cöcelli starten ab Montag gemeinsam durch.
Firat Cöcelli (Mitte) und seine Eltern Nilüfer Cöcelli und Ferhat Cöcelli starten ab Montag gemeinsam durch. Bild: Christian Schubert
Viele Oelsnitzer haben lange auf die Wiedereröffnung des Lokals am Heppeplatz gewartet.
Viele Oelsnitzer haben lange auf die Wiedereröffnung des Lokals am Heppeplatz gewartet. Bild: Christian Schubert
Neuer Boden, neue Wandverkleidung, neue Beleuchtung - so sieht das „Mem & Zin“ in Oelsnitz jetzt aus.
Neuer Boden, neue Wandverkleidung, neue Beleuchtung - so sieht das „Mem & Zin“ in Oelsnitz jetzt aus. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Döner-Lokal in Oelsnitz startet neu: Das „Mem & Zin“ ist wieder da
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Döner-Rezept hat sich Firat Cöcelli über die Plauener Stadtgrenze hinaus einen Namen gemacht. Jetzt übernimmt er das Familiengeschäft in Oelsnitz – und will auch dort moderne Akzente setzen.

„Was ich will, passt eigentlich nicht hierher.“ Firat Cöcelli lacht. Es ist das Kreuz, das viele junge Menschen im ländlichen Raum tragen. Neue, urbane Ideen sind hier nicht immer so leicht umzusetzen. Und für sein neues Unternehmen hat der junge Plauener große Ideen. Dass er damit Erfolg hat, hat er schon bewiesen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
3 min.
Döner-Imbiss im Vogtland vergrößert sich: Vom Kiosk zum Kebab-Haus
Hürriyet Dayan hat Anfang des Jahres das Antalya-Kebab-Haus an der Johann-Christoph-Hilf-Straße in Bad Elster eröffnet.
Der Döner-Imbiss vom Kiosk am Kurpark in Bad Elster ist jetzt in feste Räume im Stadtkern umgezogen. Welche neuen Möglichkeiten und Angebote es durch diesen Schritt gibt.
Christian Schubert
10:00 Uhr
2 min.
Starkes Tennis-Comeback in Lettland: Alexander Kreller beendet ITF-Turnier auf Rang 2
Erfolgreiches Comeback: Alexander Kreller vom Freiberger HTC.
Nach acht Monaten ohne Wettkampf hat sich der langjährige Tennischef des Freiberger HTC bei der Masters Tour in Jürmala bis ins Finale vorgespielt. Nur ein Franzose war am Ende stärker.
Steffen Bauer
01.08.2025
3 min.
Kleiner Hund, große Unterstützung: Wie Plauener der Tierheimhündin Aza helfen
Für Hündin Aza (mit Helferin Bianca Schneider) sprang auch ein Imbiss in die Bresche.
Das Schicksal von Hündin Aza hat in Plauen viele gerührt. Dank Spenden konnte jetzt die erste Operation durchgeführt werden. Was ein Dönerladen damit zu tun hat.
Claudia Bodenschatz
09:52 Uhr
7 min.
"One Battle After Another" räumt bei Golden Globes ab
Sara Murphy (l-r), Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson und Chase Infiniti von "One Battle After Another".
Der bissige Politthriller "One Battle After Another" ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Hollywood-Megastar Timothée Chalamet freut sich nach vielen Nominierungen über seinen ersten Preis.
Barbara Munker, dpa
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
Mehr Artikel