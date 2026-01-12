Döner-Lokal in Oelsnitz startet neu: Das „Mem & Zin“ ist wieder da

Mit seinem Döner-Rezept hat sich Firat Cöcelli über die Plauener Stadtgrenze hinaus einen Namen gemacht. Jetzt übernimmt er das Familiengeschäft in Oelsnitz – und will auch dort moderne Akzente setzen.

„Was ich will, passt eigentlich nicht hierher." Firat Cöcelli lacht. Es ist das Kreuz, das viele junge Menschen im ländlichen Raum tragen. Neue, urbane Ideen sind hier nicht immer so leicht umzusetzen. Und für sein neues Unternehmen hat der junge Plauener große Ideen. Dass er damit Erfolg hat, hat er schon bewiesen.