Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Döner und Spezialitäten aus Aserbaidschan: Wie sich ein Paar den Traum eines Restaurants im Vogtland erfüllen will

Etiram Aliyev und Marina Zimmermann bieten in ihrem Imbiss Garitus an der Alten Bahnhofstraße 1 in Oelsnitz vom Döner über Bortsch-Suppe auch aserbaidschanische Spezialitäten.
Etiram Aliyev und Marina Zimmermann bieten in ihrem Imbiss Garitus an der Alten Bahnhofstraße 1 in Oelsnitz vom Döner über Bortsch-Suppe auch aserbaidschanische Spezialitäten. Bild: Christian Schubert
Etiram Aliyev und Marina Zimmermann bieten in ihrem Imbiss Garitus an der Alten Bahnhofstraße 1 in Oelsnitz vom Döner über Bortsch-Suppe auch aserbaidschanische Spezialitäten.
Etiram Aliyev und Marina Zimmermann bieten in ihrem Imbiss Garitus an der Alten Bahnhofstraße 1 in Oelsnitz vom Döner über Bortsch-Suppe auch aserbaidschanische Spezialitäten. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Döner und Spezialitäten aus Aserbaidschan: Wie sich ein Paar den Traum eines Restaurants im Vogtland erfüllen will
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oelsnitz haben Marina Zimmermann und Etiram Aliyev einen neuen Imbiss an den Start gebracht. Daraus soll künftig ein Restaurant mit besonderen Spezialitäten entstehen.

Wer in den vergangenen Tagen den Weg in den neuen Döner-Imbiss an der Alten Bahnhofstraße 1/Ecke Heppeplatz in Oelsnitz fand, staunte nicht schlecht. Gäste wurden hier von dem Betreiberpaar Marina Zimmermann und Etiram Aliyev überaus zuvorkommend und sympathisch bedient. Einige bekamen sogar kostenlos besondere kleine Leckerbissen zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
14.08.2025
4 min.
Spanferkelgrillen an der B 92: Was ein Fleischer in einem neuen Imbiss im Vogtland plant
Pierre Seidel hat an der B 92 in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet.
Pierre Seidel aus Arnoldsgrün hat am Mittwoch in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet. Der Standort ist kein unbekannter. Welche Pläne Seidel hat.
Christian Schubert
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
10.09.2025
4 min.
„Wollen alles hineinpacken, was wir können“: Koch aus dem Vogtland serviert Luxus-Dinner in Autohaus
Kevin Seidel (rechts) und Sören Strauß, Vertriebsleiter bei der Auto Müller GmbH, oberhalb des Show-Rooms bei Mercedes Benz in Oberlosa. Hier findet das Gala-Dinner statt.
Gastronom Kevin Seidel vom Oelsnitzer Restaurant Lokalfilet organisiert im Mercedes-Autohaus in Oberlosa einen besonderen Gala-Abend. Was Seidel genau vorhat.
Christian Schubert
Mehr Artikel