Doppelhaushalt beschlossen: Finanzlage in Mühlental kritisch

Die 1165-Einwohner-Gemeinde steuert in schwierige Jahre. Kritik gab es beim Beschluss aber bei einem anderen Punkt.

Der Gemeinderat Mühlental hat einstimmig einen Doppelhaushalt für 2026 und 2027 beschlossen. Die Finanzlage sei kritisch und lasse keine großen Sprünge zu, sagte Kämmerin Sabine Gottfried aus der erfüllenden Gemeinde Schöneck. So könnten die stark steigenden Personalkosten nicht durch eigene Einnahmen aufgefangen werden. Kritik musste die...