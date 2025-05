Drei Straßenkonzerte in Oelsnitz: Diese Bilanz zieht der Veranstalter

Am Freitagabend fand das letzte von insgesamt drei Straßenkonzerten in diesem Jahr in Oelsnitz statt. Dabei hat eines auch Familien und Kinder begeistert. Daran soll künftig angeknüpft werden.

Die Gerichtsstraße war sehr gut gefüllt, als am Freitagabend die Band Plausibel aus Plauen in Oelsnitz aufgetreten ist. Sie begeisterte mit zahlreichen bekannten Songs aus dem Bereich der Rockmusik das Publikum. Es war das letzte der diesjährigen drei Konzerte der Open-Air-Reihe.