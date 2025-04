Dreifach-Axtmord im Vogtland: Beste Freundin der Mutter warnte schon seit Jahren

Zwei Frauen. Sie waren wie Seelenverwandte, 20 Jahre lang Freundinnen. Doch bei einem Thema gab es immer wieder Streit. Jetzt ist eine der Frauen tot, ermordet vom eigenen Sohn. Er muss dafür lebenslänglich ins Gefängnis.

Die Geburtstagsfeiern liefen immer nach dem gleichen Muster. Egal, ob für den Sohn, die Mutter oder die Großeltern. Immer saßen im Partyraum im Keller eines Hauses in Tirpersdorf die selben Verwandten und älteren Nachbarn im Kreis. Serviert und die Getränke geholt hat ein junger Mann, bevor er sich still in eine Ecke setzte. Jetzt ist er vom...