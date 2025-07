Ein Meilenstein für den Bürgerbus im Vogtland: 500.000 Kilometer in acht Jahren zurückgelegt

Der Bürgerbus in Bad Elster sorgt für Begeisterung. Ein Fahrgast berichtet, wie ihm das Angebot im Alltag nützt. Doch das ist nicht alles.

Sie fahren bis in die letzten Winkel: In Bad Elster, Adorf und Lengenfeld verstärken Bürgerbusse den öffentlichen Personennahverkehr im Vogtland. Seit ihrem Start im Jahr 2017 wächst die Beliebtheit dieser kleinen Flotte, teilt der Verkehrsverbund Vogtland mit. In dieser Woche erreichte Busfahrer Heinz Hager in Bad Elster eine beachtliche...