Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sven Lorenz in seiner Werkstatt. Seit 25 Jahren ist der Tischlermeister in Schöneck und Umgebung auf Baustellen unterwegs.
Sven Lorenz in seiner Werkstatt. Seit 25 Jahren ist der Tischlermeister in Schöneck und Umgebung auf Baustellen unterwegs. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Sven Lorenz in seiner Werkstatt. Seit 25 Jahren ist der Tischlermeister in Schöneck und Umgebung auf Baustellen unterwegs.
Sven Lorenz in seiner Werkstatt. Seit 25 Jahren ist der Tischlermeister in Schöneck und Umgebung auf Baustellen unterwegs. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Ein Tischlermeister für alle Fälle: Dieser Vogtländer ist Handwerker mit Leib und Seele
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufbau liegt Sven Lorenz im Blut. Erst baute er den abgebrannten elterlichen Hof wieder auf, dann seine Tischlerei. Heute renoviert er alte Häuser und engagiert sich in der Kommunalpolitik. Warum er sich besonders auf den Winter freut.

Seit Kurzem hängt in Sven Lorenz Büro in Eschenbach der silberne Meisterbrief. „Er braucht noch einen Rahmen. Ich kam bisher nicht dazu, einen zu bauen“, sagt der Tischlermeister. Im Winter wird er wieder mehr in seiner Werkstatt sein. Dann gebe es auch Zeit für den Rahmenbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
28.09.2025
2 min.
Löschwasser-Problem in Dorf im Vogtland: Jetzt gibt es einen Vorschlag
Eschenbach ist ein zersiedeltes Dorf mit Problemen bei der Löschwasserbereitstellung.
Um im Schönecker Ortsteil Eschenbach die Löschwasser-Reserve zu erhöhen, könnte ein privater Teich ertüchtigt werden. Seit einem Feuer im Frühjahr wissen die Einwohner, dass es bei Bränden eng wird.
Daniela Hommel-Kreißl
11.10.2025
4 min.
Sein Tag könnte 48 Stunden haben: Gefragter Uhrmachermeister aus dem Vogtland bringt nicht nur Luxusuhren wieder zum Laufen
Uhrmachermeister Ralf Jäkel repariert mechanische Uhren nicht nur, er verkauft sie auch.
Von Rathausuhr bis Regulator: Uhrmachermeister Ralf Jäkel aus Schöneck repariert Uhren jeder Art. Der Meister eines aussterbenden Fachs erhält sogar Aufträge aus dem Ausland – etwa aus Dubai.
Daniela Hommel-Kreißl
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel