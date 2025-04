Einbrecher dringen in Morgenröthe-Rautenkranz in Bauhof ein

Unbekannte waren Mitte der Woche auf Beutezug. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben in Morgenröthe-Rautenkranz den Bauhof der Gemeinde Muldenhammer unter die Lupe genommen. Laut Polizei drangen unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam in ein Gebäude des städtischen Bauhofs an der Klingenthaler Straße ein. Sie entwendeten zwei Akkuschrauber, zwei Winkelschleifer, eine...