Einbrecher stehlen in Jägersgrün einen Komplettradsatz Alu-Sommerräder

Ohne Schaden anzurichten, waren die Täter in eine verschlossene Garage eingedrungen.

Diebe waren zu Wochenbeginn in der Gemeinde Muldenhammer unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hat es im Ortsteil Jägersgrün einen Einbruch in eine verschlossene Garage an der Thierbergstraße gegeben. Die unbekannten Täter nahmen einen Komplettradsatz Alu-Sommerräder im Wert von circa 2000 Euro mit. Beim Eindringen in die...