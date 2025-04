Einbruch in Baucontainer in Morgenröthe-Rautenkranz

Fast täglich gab es jetzt im oberen Vogtland Einbrüche. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.

Die Einbruchsserie im Oberen Vogtland setzt sich fort. Wie die Polizei vermeldet, wurde in dieser Woche auch in einen Baucontainer in Morgenröthe-Rautenkranz eingebrochen. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Container an der Dr.-Sigmund-Jähn-Straße. Sie hatten es auf Werkzeuge...