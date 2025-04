Einbrüche im Oberen Vogtland häufen sich: Jetzt trifft es ein Restaurant

In den vergangenen Tagen meldete die Polizei wiederholt Einbrüche - etwa aus Muldenhammer und Bad Elster. Dort gab es jetzt einen erneuten Fall.

Erneut meldet die Polizei einen Einbruch im Oberen Vogtland. Diesmal traf es ein Restaurant an der Carl-August-Klinger-Straße in Bad Elster. Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, stiegen Unbekannte dort ein, durchsuchten Büroräume und stahlen Bargeld. Auch einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro richteten die Diebe an, wie...