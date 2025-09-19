Eine Legende auf der Mundharmonika krönt besonderen Gala-Abend im Vogtland

Oberes Vogtland
Mit einer Gala wurde am Donnerstag in Klingenthal das 25. Festival „Mundharmonika live“ gefeiert und gewürdigt. Zwei Mundharmonika-Legenden sorgten bei den Fans für Beifallsstürme.
Wenn Wolfgang Amadeus Mozart noch leben würde, hätte er garantiert auch und zumindest ein Stück für Mundharmonika geschrieben. Da ist René Giessen ganz sicher, denn: „Mozart hat für jedes Instrument etwas komponiert. Für die Mundi konnte er das aber nicht, weil es sie damals noch nicht gab. Ich hätte es gerne gespielt.“ Was Mozart und...
