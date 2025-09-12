Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Bed and Bike“ gibt es im Alten Bahnhaus in Hammerbrücke. Jan Beyers und Marian Oort haben sich ins Vogtland verliebt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
„Bed and Bike“ gibt es im Alten Bahnhaus in Hammerbrücke. Jan Beyers und Marian Oort haben sich ins Vogtland verliebt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Eine Niederländerin und ein Belgier haben sich ins Vogtland verliebt - und beherbergen jetzt Urlauber
Von Daniela Hommel-Kreißl
Marian Oort und Jan Beyers haben in Hammerbrücke ein altes Bahnhaus zu einer Ferienunterkunft verwandelt. Jetzt begrüßen sie internationale Gäste.

Im „Alten Bahnhaus“ Hammerbrücke finden Gravel- und Mountainbiker die ideale Unterkunft als Ausgangsort für Touren durch das vogtländische Waldgebiet. Mit „Goldschakal“, „Bechstein“ und „Rotmilan“ sind die Ferienwohnungen nach Tieren benannt, die die Biker hier in freier Natur sehen können. Fehlt der Hirsch. Er ist das...
