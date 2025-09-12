Eine Niederländerin und ein Belgier haben sich ins Vogtland verliebt - und beherbergen jetzt Urlauber

Marian Oort und Jan Beyers haben in Hammerbrücke ein altes Bahnhaus zu einer Ferienunterkunft verwandelt. Jetzt begrüßen sie internationale Gäste.

Im „Alten Bahnhaus“ Hammerbrücke finden Gravel- und Mountainbiker die ideale Unterkunft als Ausgangsort für Touren durch das vogtländische Waldgebiet. Mit „Goldschakal“, „Bechstein“ und „Rotmilan“ sind die Ferienwohnungen nach Tieren benannt, die die Biker hier in freier Natur sehen können. Fehlt der Hirsch. Er ist das...