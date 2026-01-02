MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Generalmusikdirektor Florian Merz, hier als Dirigent zum Festival-Start der Chursächsischen Winterträume, hat seine Ideen zur künftigen Kulturstruktur Bad Brambachs vorgelegt.
Generalmusikdirektor Florian Merz, hier als Dirigent zum Festival-Start der Chursächsischen Winterträume, hat seine Ideen zur künftigen Kulturstruktur Bad Brambachs vorgelegt. Bild: Christian Schubert
Platz für eine Seebühne? Der Teich an der Festhalle könnte für Florian Merz zum Alleinstellungsmerkmal des Kurortes werden.
Platz für eine Seebühne? Der Teich an der Festhalle könnte für Florian Merz zum Alleinstellungsmerkmal des Kurortes werden. Bild: Ronny Hager
CDU-Abgeordneter Lars Adler hatte das Thema Kulturzukunft in die öffentlichen Diskussionen im Gemeinderat Bad Brambach eingebracht.
CDU-Abgeordneter Lars Adler hatte das Thema Kulturzukunft in die öffentlichen Diskussionen im Gemeinderat Bad Brambach eingebracht. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Generalmusikdirektor Florian Merz, hier als Dirigent zum Festival-Start der Chursächsischen Winterträume, hat seine Ideen zur künftigen Kulturstruktur Bad Brambachs vorgelegt.
Generalmusikdirektor Florian Merz, hier als Dirigent zum Festival-Start der Chursächsischen Winterträume, hat seine Ideen zur künftigen Kulturstruktur Bad Brambachs vorgelegt. Bild: Christian Schubert
Platz für eine Seebühne? Der Teich an der Festhalle könnte für Florian Merz zum Alleinstellungsmerkmal des Kurortes werden.
Platz für eine Seebühne? Der Teich an der Festhalle könnte für Florian Merz zum Alleinstellungsmerkmal des Kurortes werden. Bild: Ronny Hager
CDU-Abgeordneter Lars Adler hatte das Thema Kulturzukunft in die öffentlichen Diskussionen im Gemeinderat Bad Brambach eingebracht.
CDU-Abgeordneter Lars Adler hatte das Thema Kulturzukunft in die öffentlichen Diskussionen im Gemeinderat Bad Brambach eingebracht. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Eine Seebühne für Bad Brambach: Die Ideen des Florian Merz
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Debatte um eine mögliche gemeinsame Zukunft der benachbarten Staatsbäder wurde aus dem Bad Brambacher Rat der Ruf laut, das Thema Kultur nicht zu vernachlässigen. Das Ergebnis liegt nun vor.

Das Kulturleben in Bad Brambach könnte durch eine neue Musikreihe und eine kleine Seebühne im Festhallenteich gestärkt werden. Das steht in einem Entwurf, den Florian Merz, Generalmusikdirektor und Geschäftsführender Intendant der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft, zur künftigen Kulturstruktur im Ort vorgelegt hat. Das im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
25.12.2025
2 min.
Nach Aufregung: Wie viel Geld erhalten Bad Brambachs Gemeinderäte wirklich?
Der Gemeinderat von Sachsens südlichster Gemeinde Bad Brambach.
Ein Verzicht auf Sitzungsgelder könnte der Gemeinde 18.600 Euro sparen, hieß es im September. Doch die Summe setzt sich ganz anders zusammen als nur aus dem Abgeordneten-Salär.
Ronny Hager
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
15:30 Uhr
2 min.
Kurort-Eingemeindung im Vogtland: Diese Punkte sind derzeit Thema
Olaf Schlott (UB), Bürgermeister von Bad Elster.
Wo stehen die Gespräche zwischen Bad Elster und Bad Brambach? In der letzten Ratssitzung des Jahres gab Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott Informationen zur aktuellen Entwicklung.
Ronny Hager
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
Mehr Artikel