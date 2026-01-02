Eine Seebühne für Bad Brambach: Die Ideen des Florian Merz

In der Debatte um eine mögliche gemeinsame Zukunft der benachbarten Staatsbäder wurde aus dem Bad Brambacher Rat der Ruf laut, das Thema Kultur nicht zu vernachlässigen. Das Ergebnis liegt nun vor.

Das Kulturleben in Bad Brambach könnte durch eine neue Musikreihe und eine kleine Seebühne im Festhallenteich gestärkt werden. Das steht in einem Entwurf, den Florian Merz, Generalmusikdirektor und Geschäftsführender Intendant der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft, zur künftigen Kulturstruktur im Ort vorgelegt hat. Das im... Das Kulturleben in Bad Brambach könnte durch eine neue Musikreihe und eine kleine Seebühne im Festhallenteich gestärkt werden. Das steht in einem Entwurf, den Florian Merz, Generalmusikdirektor und Geschäftsführender Intendant der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft, zur künftigen Kulturstruktur im Ort vorgelegt hat. Das im...