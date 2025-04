Einwohnerversammlung am Montag in Bad Elster: Um diese Themen geht es

Kommunalpolitik im Oberen Vogtland: Diese Termine gibt es in der neuen Woche.

Eine Einwohnversammlung findet am Montag in Bad Elster statt. Sie beginnt 19 Uhr in der Aula der Grundschule. Auf der Tagesordnung stehen das Bauprojekt Turnhalle sowie der bevorstehende Bau des Parkplatzes Hagerstraße. Fragen sind ebenfalls möglich. Auch der Stadtrat von Bad Elster tagt: Er trifft sich am Mittwoch, 19 Uhr im Ratssaal. Ein Thema...