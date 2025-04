Emotionaler Moment beim Oelsnitzer Sperkenpreis: Eine Ära endet

Der musikalische Wettbewerb der Stadt Oelsnitz fand am Wochenende erstmals seit 2019 wieder statt. Warum es bei der Preisvergabe überraschend emotional wurde.

Stehende Ovationen und langanhaltender Applaus im Sprach- und Kommunikationszentrum des Gymnasiums Oelsnitz. Hier kündigte sich am Sonntagnachmittag das Ende einer Ära an. Die Oelsnitzer Musikschulleiterin Ulrike Persing wurde im Rahmen der Preisvergabe des Sperkenpreises an junge Nachwuchskünstler, die am Oelsnitzer Musikwettbewerb einen Tag...