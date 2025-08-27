Ende des Dornröschenschlafs: Gaststätte im Vogtland vor Wiedereröffnung

Neustart für die Gaststätte „Rathskeller“ im Adorfer Rathaus: Gastronom Horst-Jürgen Engel als Betreiber und die Stadt Adorf sind sich einig. Für den 1. Oktober ist die Eröffnung geplant. Was bis dahin geschehen muss.

In Adorf soll der „Rathskeller“ am 1. Oktober wiedereröffnen. Die Gaststätte im Erdgeschoss des Rathauses stand fünfeinhalb Jahre leer. „Wir haben die Absicht, den Betrieb zu übernehmen. Ich sehe da keinen großen Stolperstein mehr. Mündlich sind wir uns mit der Stadt einig. Es ist aber noch keine Tinte geflossen“, erklärt... In Adorf soll der „Rathskeller“ am 1. Oktober wiedereröffnen. Die Gaststätte im Erdgeschoss des Rathauses stand fünfeinhalb Jahre leer. „Wir haben die Absicht, den Betrieb zu übernehmen. Ich sehe da keinen großen Stolperstein mehr. Mündlich sind wir uns mit der Stadt einig. Es ist aber noch keine Tinte geflossen“, erklärt...