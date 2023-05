Endlich Frühling in Bad Elster!

Darauf haben die Vogtländer und ihre Gäste in diesem Jahr lange warten müssen: Der Mai hat endlich den Frühling auch nach Bad Elster gebracht: mit aufgeblühten Tulpen und frischem Grün in den Parkanlagen. Die Sonne sorgt auch dafür, dass es viele Menschen ins Freie zieht. Die Plätze am beliebten Gondelteich-Imbiss waren daher in den vergangenen...