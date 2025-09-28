Erstes Nobel-Dinner in vogtländischem Autohaus für 275 Euro pro Person: So kam die Premiere bei den Gästen an

Glanz, Genuss und Gänsehaut-Momente: Mit der „Nacht der Sterne“ wollte der Oelsnitzer „Lokalfilet“-Chef Kevin Seidel zeigen, wie außergewöhnlich Gastronomie im Vogtland sein kann. Was auf den Teller kam und was die Gäste dazu sagten.

Es gibt Menschen, die den Mut haben, Neues zu wagen. Zu diesen Menschen gehört Kevin Seidel. Der Gastronom vom Restaurant „Lokalfilet" in Oelsnitz erfindet sich immer wieder neu. Vor Jahren entwickelte er die Idee eines Pop-up-Restaurants, für das man alljährlich im Winter kaum einen freien Tisch bekommt.