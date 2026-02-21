Spitzenkoch aus dem Vogtland will mit Pop-up-Restaurant neue Reizpunkte setzen: „Es darf nie langweilig werden“

Kevin Seidel hat Erfolg mit einem ungewöhnlichen Gastro-Konzept: Mehrere Wochen im Jahr tischt er ein besonderes Menü in einem Industriegebäude auf. Das kommt an. Welche Pläne er für sein „Globalfilet“ noch hat.

Lounge-Musik, stimmungsvolles Licht und eine Echtzeit-Zubereitung eines mehrgängigen Menüs in der Showküche vor den Augen der Gäste: Das ist das Konzept des Pop-up-Restaurants „Globalfilet". Erfunden hat es der Oelsnitzer Gastronom Kevin Seidel. Für mehrere Wochen im Februar und März schließt er sein Restaurant „Lokalfilet", um sich...