Kevin Seidel über das diesjährige Globalfilet: „Wir werden in das Menü hart hineingrätschen“

Der Oelsnitzer Gastronom Kevin Seidel organisiert mit seinem Team ab nächster Woche wieder das Pop-up-Restaurant Globalfilet in Oelsnitz. Dabei will er dieses Jahr einmal mehr überraschen.

Seit sieben Jahren präsentiert Kevin Seidel mit seinem Pop-up-Restaurant Globalfilet in Oelsnitz Kunst auf dem Teller. Zusammen mit seinem Team vom Restaurant Lokalfilet kreiert er einmal im Jahr ein exklusives Erlebnis-Menü. Charakteristisch sind durchdachte Speisen, hochwertige Produkte und ein thematischer Fokus. Genießer reißen sich um...