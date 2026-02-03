MENÜ
Kevin Seidel bietet dieses Mal ein Neun-Gang-Menü in seinem Globalfilet an.
Oberes Vogtland
Kevin Seidel über das diesjährige Globalfilet: „Wir werden in das Menü hart hineingrätschen“
Von Christian Schubert
Der Oelsnitzer Gastronom Kevin Seidel organisiert mit seinem Team ab nächster Woche wieder das Pop-up-Restaurant Globalfilet in Oelsnitz. Dabei will er dieses Jahr einmal mehr überraschen.

Seit sieben Jahren präsentiert Kevin Seidel mit seinem Pop-up-Restaurant Globalfilet in Oelsnitz Kunst auf dem Teller. Zusammen mit seinem Team vom Restaurant Lokalfilet kreiert er einmal im Jahr ein exklusives Erlebnis-Menü. Charakteristisch sind durchdachte Speisen, hochwertige Produkte und ein thematischer Fokus. Genießer reißen sich um...
