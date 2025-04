Evangelische Oberschule zieht von Bad Elster nach Markneukirchen

Lange hat die Evangelische Oberschule in Schöneck für ihre Außenstelle in Bad Elster nach einer Lösung für mehr Platz gesucht. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Bewegung in der Schullandschaft des Oberen Vogtlands: Die Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck in Bad Elster verlässt die Kurstadt. Sie zieht nach Markenneukirchen - in das frühere Musima-Industriegebäude an der B 283. Darüber hat Nicol Georgi, Geschäftsführerin des Obervogtländischen Vereins für Innere Mission Marienstift...