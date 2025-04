Fall des Dreifach-Axtmordes im Vogtland: Brachte ein Wasserschaden das Fass zum Überlaufen?

Der Prozess am Landgericht Zwickau soll zutage fördern, was einen 28 Jahre alten Mann aus Tirpersdorf dazu brachte, seine Mutter, seinen Opa und seine Oma mit einer Axt zu töten. Am Abend vor der Tat soll es im Haus zu einer Havarie gekommen sein.

Nach seiner Tat wusch sich Jonathan K. in der Regentonne das Blut von den Händen. Im Haus in Tirpersdorf war das Wasser abgestellt. Das Beil hatte er auf einem Schränkchen im Keller abgelegt. Die Polizei fand es dort, in den Schlafzimmern an jenem Morgen des 3. Juni 2024 dann drei Leichen.