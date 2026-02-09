Fasching in Bad Elster mit Prinzenpaar-Sharing und „Emmel“-Ehrung

Rassige Tänze, frivole Sketche und Überraschungen: Hochstimmung herrschte am Samstag im Königlichen Kurhaus Bad Elster beim Faschingsball des Elsteraner Fosnetclubs.

Das Leben ist rund und bunt und mitunter gibt es jähe Wendungen. Davor sind auch Narren nicht gefeit. Wie die des Elsteraner Fosnetclubs. Beim Rathaussturm am 11.11. stellte er noch sein Prinzenpaar der Saison vor. Weil es sich aber zwischenzeitlich trennte, hätte den Narren beim Faschingsball am Samstag die Regentschaft gefehlt. Und das im...