Präsidentin Heike Geipel ehrte den Moderator Matthias „Emmel“ Lenk für seine 40-jährige Faschingstreue - narrengemäß mit einer symbolischen Gehhilfe.
Präsidentin Heike Geipel ehrte den Moderator Matthias „Emmel“ Lenk für seine 40-jährige Faschingstreue - narrengemäß mit einer symbolischen Gehhilfe. Bild: Eckhard Sommer
Prinzenpaar-Sharing: Daniel II. und Marilyn I. gaben ein Gastspiel als Leihgabe des Adorfer Carneval Vereins.
Prinzenpaar-Sharing: Daniel II. und Marilyn I. gaben ein Gastspiel als Leihgabe des Adorfer Carneval Vereins. Bild: Eckhard Sommer
Die Prinzengarde führte einen "Indiandertanz" mit Uli Biehn als Häuptling auf.
Die Prinzengarde führte einen "Indiandertanz" mit Uli Biehn als Häuptling auf. Bild: Eckhard Sommer
Das Männerballett begeisterte mit dem Tanz "Böse Mädchen".
Das Männerballett begeisterte mit dem Tanz "Böse Mädchen". Bild: Eckhard Sommer
Kathleen Rustemeier, Andreas Baldszus (links) und Shawn Schneider bei einem Sketch über die Tücken des Fremdgehens.
Kathleen Rustemeier, Andreas Baldszus (links) und Shawn Schneider bei einem Sketch über die Tücken des Fremdgehens. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Fasching in Bad Elster mit Prinzenpaar-Sharing und „Emmel“-Ehrung
Von Eckhard Sommer
Rassige Tänze, frivole Sketche und Überraschungen: Hochstimmung herrschte am Samstag im Königlichen Kurhaus Bad Elster beim Faschingsball des Elsteraner Fosnetclubs.

Das Leben ist rund und bunt und mitunter gibt es jähe Wendungen. Davor sind auch Narren nicht gefeit. Wie die des Elsteraner Fosnetclubs. Beim Rathaussturm am 11.11. stellte er noch sein Prinzenpaar der Saison vor. Weil es sich aber zwischenzeitlich trennte, hätte den Narren beim Faschingsball am Samstag die Regentschaft gefehlt. Und das im...
