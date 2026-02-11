MENÜ
Sandro Röder (links) und Holger Uebel vom Dorfclub Jugelsburg basteln Ritterhelme aus Blechbüchsen, die beim Faschingsumzug in Adorf zum Einsatz kommen. Bild: Christian Schubert
Daniela Seidel vom Dorfclub Jugelsburg beschriftet ein Schild für den Faschingsumzug in Adorf. Bild: Christian Schubert
Schauspieler Rolf Bach (links), Uwe Gronek (zweiter von links), Holger Uebel und Marco Seidel (rechts) zeigen die Burg, die Marco Seidel vom Dorfclub Jugelsburg für den Faschingsumzug in Adorf gebastelt hat. Bild: Christian Schubert
Fahnen mit der Aufschrift „Freie Republik Jugelsburg“ sind eines der Elemente zum Faschingsumzug in Adorf beim Dorfclub Jugelsburg. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Faschingsumzug: Diese Vogtländer rücken als Raubritter an
Von Christian Schubert
Der Dorfclub Jugelsburg fiebert dem Faschingsumzug am Sonntag in Adorf entgegen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen. Was den Club ausmacht und wie er sich noch engagiert.

Stimmungsvoll, mit Einfallsreichtum und einer Portion Ironie: So wollen sich die Jugelsburger beim Faschingsumzug in Adorf präsentieren. Jedes Jahr sind sie hier dabei. Am Sonntag ist es wieder so weit. Wenn 13.30 Uhr an der Zentralschule der Startschuss fällt, ist der Dorfclub des Adorfer Ortsteils nicht zu übersehen.
