Faschingsumzug: Diese Vogtländer rücken als Raubritter an

Der Dorfclub Jugelsburg fiebert dem Faschingsumzug am Sonntag in Adorf entgegen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen. Was den Club ausmacht und wie er sich noch engagiert.

Stimmungsvoll, mit Einfallsreichtum und einer Portion Ironie: So wollen sich die Jugelsburger beim Faschingsumzug in Adorf präsentieren. Jedes Jahr sind sie hier dabei. Am Sonntag ist es wieder so weit. Wenn 13.30 Uhr an der Zentralschule der Startschuss fällt, ist der Dorfclub des Adorfer Ortsteils nicht zu übersehen.