Der Deutsche Tourismusverband wird die Ferienhäuser von Petra Klein mit fünf Sternen ausgezeichnet.
Der Deutsche Tourismusverband wird die Ferienhäuser von Petra Klein mit fünf Sternen ausgezeichnet. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Zwotaerin Manja Adler ist die gute Seele der Berglandresidenz und hier für den Service verantwortlich.
Die Zwotaerin Manja Adler ist die gute Seele der Berglandresidenz und hier für den Service verantwortlich. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Das Sauna-Blockhaus der Berglandresidenz ist beliebt bei den Gästen, ebenso der beheizbare Outdoor-Holzzuber.
Das Sauna-Blockhaus der Berglandresidenz ist beliebt bei den Gästen, ebenso der beheizbare Outdoor-Holzzuber. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Blick in einen Ruheraum des Saunahauses. Hier können es sich die Gäste nach dem Saunagang zum Beispiel mit einem Buch gemütlich machen.
Blick in einen Ruheraum des Saunahauses. Hier können es sich die Gäste nach dem Saunagang zum Beispiel mit einem Buch gemütlich machen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Ferienhäuser im Vogtland streben erneut nach fünf Sternen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Berglandresidenz in Hammerbrücke gehört zur ersten Liga der Ferienquartiere im Vogtland. Damit die fünf Sterne auch weiterhin funkeln, unternehmen die Gastgeber so einiges. Im Februar steht die erneute Zertifizierung an.

In einem aus massiven Fichtenstämmen erbauten Holzhausensemble auf der Hammerbrücker Höhe begrüßen Petra und Mario Klein Vogtland-Touristen seit 14 Jahren. Ihre beiden Ferienhäuser mit den wohlklingenden Namen „Morgensonne“ und „Abendrot“ sind mit fünf Sternen zertifiziert und jeweils für sechs Gäste ausgelegt.
