Ferienhäuser im Vogtland streben erneut nach fünf Sternen

Die Berglandresidenz in Hammerbrücke gehört zur ersten Liga der Ferienquartiere im Vogtland. Damit die fünf Sterne auch weiterhin funkeln, unternehmen die Gastgeber so einiges. Im Februar steht die erneute Zertifizierung an.

In einem aus massiven Fichtenstämmen erbauten Holzhausensemble auf der Hammerbrücker Höhe begrüßen Petra und Mario Klein Vogtland-Touristen seit 14 Jahren. Ihre beiden Ferienhäuser mit den wohlklingenden Namen „Morgensonne" und „Abendrot" sind mit fünf Sternen zertifiziert und jeweils für sechs Gäste ausgelegt.