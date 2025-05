Fortschritt bei Toiletten-Neubau in Muldenhammer: Jetzt fehlt noch eine Genehmigung

Ein Ersatzneubau für den Toilettentrakt in Morgenröthe entsteht. Die Container-Anlage ist schon funktionstüchtig. Was passiert als Nächstes?

Der Toilettentrakt auf dem Festplatz in Morgenröthe war so marode, dass er abgerissen werden musste. Aktuell entsteht ein Ersatzneubau. Aufgestellt wurde eine Container-Toilettenanlage. Diese ist bereits mit allen Anschlüssen ausgestattet und funktionstüchtig, sagt Muldenhammers Bauamtsleiter Bernd Trommer. In einem dritten Bauabschnitt soll...