Bild: Roland Marske / Jules Verne Berl
Bild: Roland Marske / Jules Verne Berl
Oberes Vogtland
Fotojournalist nimmt im Kurhaus in Bad Elster mit auf einen Grenzgang
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dia-Multivisionsschau „Das grüne Band – Grenzgang“ folgt den Spuren des Eisernen Vorhangs. Was davon noch zu erkennen ist.

Der Fotojournalist Roland Marske nimmt anlässlich der Einheits-Festspiele Neugierige am Dienstag, 30. September, 19.30 Uhr, im Kurhaus Bad Elster per Dia-Multivisionsschau „Das grüne Band – Grenzgang“ mit auf die Spuren des Eisernen Vorhanges, der Deutschland bis 1989 teilte. Mitten durch das Land lief die 1393 Kilometer lange Grenze....
