Freibad im Vogtland ohne Wasser: So soll es gerettet werden

Beim Badfest in Triebel am Samstagabend wird Geld gesammelt. Die Gemeinde hat einen groben Plan, wie sie das undichte Becken sanieren will. Aber damit ist es nicht getan.

In Triebel braucht es einen Kraftakt, um das Waldbad zu retten. Der Stolz der Gemeinde ist zum großen Sorgenkind geworden, seit das Wasser durch das undichte Becken versickert. „Aktuell ist das Waldbad ein Fass ohne Boden. Jeder weiß, dass das Wasser weg ist", spricht Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler) von einem harten Schlag für die...