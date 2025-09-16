Fünf Millionen Euro, um das Abwasser zweier Dörfer im Vogtland von Trinkwassertalsperre fern zu halten

Oberes Vogtland
Sachsen setzt bei der Trinkwasserversorgung auf seine Talsperren. Um Kosten bei der Aufbereitung zu sparen, soll die Qualität des Rohwassers verbessert werden - etwa durch das Ausbinden von Abwasser.
Eigentlich sollte es eine schöne Feier werden in Berglas angesichts der 4,9 Millionen Euro Fördergeld, die in den nächsten vier Jahren in die Abwasserentsorgung von Berglas und Heinersgrün fließen. Der bereitgestellte Imbiss wollte den Berglasern aber nicht so recht schmecken. Ihnen stieß sauer auf, dass sie ein Projekt feiern sollten, von...
