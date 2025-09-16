Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Planer Matthias Kreul (l.) im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Raab und Anwohnerin Birgit Wollersheim.
Planer Matthias Kreul (l.) im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Raab und Anwohnerin Birgit Wollersheim. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Planer Matthias Kreul (l.) im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Raab und Anwohnerin Birgit Wollersheim.
Planer Matthias Kreul (l.) im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Raab und Anwohnerin Birgit Wollersheim. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Fünf Millionen Euro, um das Abwasser zweier Dörfer im Vogtland von Trinkwassertalsperre fern zu halten
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen setzt bei der Trinkwasserversorgung auf seine Talsperren. Um Kosten bei der Aufbereitung zu sparen, soll die Qualität des Rohwassers verbessert werden - etwa durch das Ausbinden von Abwasser.

Eigentlich sollte es eine schöne Feier werden in Berglas angesichts der 4,9 Millionen Euro Fördergeld, die in den nächsten vier Jahren in die Abwasserentsorgung von Berglas und Heinersgrün fließen. Der bereitgestellte Imbiss wollte den Berglasern aber nicht so recht schmecken. Ihnen stieß sauer auf, dass sie ein Projekt feiern sollten, von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
14.05.2025
4 min.
Größte Trinkwassertalsperre des Vogtlands: Risikoanalyse enthüllt Belastung im Rohwasser
Rund um die größte Trinkwassertalsperre im Vogtland ist Trinkwasser-Schutzgebiet. Die Talsperre schimmert im Hintergrund durch den Wald.
Trinkwasser aufzubereiten ist teuer. Je schlechter die Rohwasserqualität, desto aufwendiger ist die Aufbereitung. Deshalb sollen in Dröda jetzt Schadstoffeinträge in die Talsperre minimiert werden.
Daniela Hommel-Kreißl
03.09.2025
4 min.
Bewohner stoßen mit Wasser an: Letztes Brunnendorf im Vogtland am Trinkwassernetz
Steffen Hüttel freut sich mit seiner Lebensgefährtin Beate Freund darüber, dass sein Haus nun über einen Trinkwasseranschluss verfügt.
Wasserknappheit im Sommer gehört nun auch in Gettengrün der Vergangenheit an. 24 Grundstücke stellen um von Hausbrunnen- auf öffentliche Wasserversorgung. Kein Schnäppchen, aber nötig.
Daniela Hommel-Kreißl
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
Mehr Artikel